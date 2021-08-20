На каких условиях возможно изменение строительных госконтрактов

Правительство РФ утвердило условия изменения долгосрочных строительных госконтрактов при увеличении цен на материалы. Таким образом кабмин решил поддержать строительную отрасль из-за удорожания ценообразующих ресурсов. Теперь корректировать контракты на основании п. 8 ч. 1 ст. 95 44-ФЗ смогут федеральные заказчики из специального перечня, в который ведомства, ВС РФ, госкомпании.

Внести изменения можно, если выполняется несколько условий:

контракт с ценой 1 млн руб. и выше;

который заключен до 1 июля 2021 года;

на срок не менее года;

обязательства по контракту на дату заключения соглашения об изменении его условий не исполнены.

Возможны изменения, если есть документально обоснованное предложение подрядчика о корректировке и решение правительства.

При этом корректировка в пределах ЛБО и не увеличивает срок исполнения контракта или его цену более чем на 30%, а объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не меняются.

И, наконец, изменения можно вносить если увеличения цены определено по итогам повторной госэкспертизы проектной документации в части проверки достоверности сметной стоимости строительства — для контрактов с ценой 100 млн руб. и выше.

Правительство рекомендует учитывать новшества также региональным и муниципальным госзаказчикам, а также заказчикам по 223-ФЗ. Поправки заработают с 21 августа.