Досрочно исключить информацию о недобросовестном контрагенте из РНП можно только по решению суда

Федеральная антимонопольная служба России пришла к выводу, что исключить информацию о недобросовестном контрагенте из РНП досрочно можно только по решению суда.

Специалисты антимонопольного ведомства отмечают, что по 44-ФЗ п. 9 ст. 104 предусмотренная ч. 3 этой статьи информация о недобросовестном контрагенте исключается из Реестра недобросовестных поставщиков по истечении двух лет с даты ее включения в реестр, а в случаях, предусмотренных законодательством России, до истечения указанного срока на основании решения суда, в том числе о признании незаконным или недействительным решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта и недействительным решения контрольного органа в сфере закупок о включении информации о недобросовестном контрагенте в РНП.

Таким образом, 44-ФЗ не предусматривает другие оснований для исключения сведений из РНП, кроме как истечение двухлетнего срока, либо принятия судом соответствующего решения.