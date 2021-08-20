Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Как меняется смета госконтракта на строительство при удорожании материалов - Минстрой

    Как меняется смета госконтракта на строительство при удорожании материалов - Минстрой

    Автор: КонсультантПлюс
    Поделиться

    24 августа в методике появится новый случай для корректировки сметы - общая стоимость работ увеличилась не более чем на 30% в связи с удорожанием стройресурсов.

    Чтобы обосновать изменения, нужно составить расчет. Он зависит от цены контракта. Так, если она не выше 30 млн руб., расчет можно сделать по рекомендованной форме.

    Удорожание ресурсов нужно подтвердить документами, например коммерческими предложениями, с ценами, которые действовали на дату заключения контракта и на дату проведения расчета. Надо представить как минимум 3 подтверждающих документа по каждой позиции, исключение сделали для стройресурсов от едпоставщика.

    Новая цена определяется по формуле.

    Напомним, с 21 августа работают условия, при которых федеральные госзаказчики из спецперечня смогут корректировать строительные контракты.

    ДокументПриказ Минстроя России от 21.07.2021 N 500/пр

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить