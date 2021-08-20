Как меняется смета госконтракта на строительство при удорожании материалов - Минстрой

24 августа в методике появится новый случай для корректировки сметы - общая стоимость работ увеличилась не более чем на 30% в связи с удорожанием стройресурсов.

Чтобы обосновать изменения, нужно составить расчет. Он зависит от цены контракта. Так, если она не выше 30 млн руб., расчет можно сделать по рекомендованной форме.

Удорожание ресурсов нужно подтвердить документами, например коммерческими предложениями, с ценами, которые действовали на дату заключения контракта и на дату проведения расчета. Надо представить как минимум 3 подтверждающих документа по каждой позиции, исключение сделали для стройресурсов от едпоставщика.

Новая цена определяется по формуле.

Напомним, с 21 августа работают условия, при которых федеральные госзаказчики из спецперечня смогут корректировать строительные контракты.

Документ: Приказ Минстроя России от 21.07.2021 N 500/пр