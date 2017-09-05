Планы закупок на сентябрь-октябрь 2017 г. ГК «Газпром»

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В сентябре и октябре 2017 г. . 63 заказчика, активно работающие на секции ГК "Газпром" ЭТП ГПБ, планируют разместить совокупно 1 928 закупок на сумму более 48 млрд. руб.:

Планы закупок на сентябрь-октябрь 2017 г.

Отрасль (ОКПД 2) Количество процедур (шт.) Объём закупок (руб.) НМЦК (руб.) Строительство (41-43)

90 1,63 млрд. от 220 тыс. до 177 млн. Обрабатывающее производство (10-33)

792 15,54 млрд. от 3 тыс. до 4 млрд. Транспорт и хранение (49-53)

101 2,65 млрд. от 131 тыс. до 711 млн. Торговля оптовая и розничная (45-47)



182 1,14 млрд. от 72 тыс. до 118 млн. Услуги в области информации и связи (58-63)

135 1,03 млрд.

от 11 тыс. до 118 млн.



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