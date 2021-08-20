Правомерно ли заключение контракта с нулевой ценой по итогам закупок в рамках Законов № 44-ФЗ и 223-ФЗ?

Нулевая цена контракта определяет его как безвозмездный и противоречит основным принципам контрактной системы, а также нормам бюджетного, гражданского законодательства (см. Определение ВС РФ от 09.02.2017 № 305-КГ16-14874 по делу № А40-203613/2015). Ранее по данному вопросу складывалась противоречивая практика, но законодатель внес изменения и в Закон № 44-ФЗ и в Закон № 223-ФЗ.

Так, частью 13 ст. 83.1 Закона № 44-ФЗ предусмотрено такое основание для возврата заявки участнику в запросе предложений в электронной форме, как предложение о цене контракта, которое превышает НМЦК или равно нулю, либо предложение о сумме цен единиц товара (работы, услуги) превышает начальную сумму цен таких единиц или равное нулю. Аналогичная история в отношении всех конкурентных закупок проводимых в рамках Закона № 44-ФЗ (по электронному аукциону ч. 8-9 ст. 68, по конкурсу в электронной форме ч. 11 ст. 54.4). При этом позиция суда в отношении запроса котировок следующая, аргументируя свои выводы тем, что предложения, содержащееся в котировочных заявках, в которых предложена цена контракта с нулевым или отрицательным значением не могут быть оценены, поскольку цена является существенным условием контракта, и заключить его по цене нулевой цене невозможно.

Также, отметим, что у заказчиков отсутствует возможность заключить контракт по закупке без указания цены, так как в силу норм установленных в ч. 2, 4 – 6, 7 – 9, 13 ст. 34, ч. 1 ст. 96 Закона № 44-ФЗ, п. 1 ст. 432 ГК РФ цена является обязательным и существенным условием.

Говоря о правилах работы на ЭТП ГПБ в секции закупок по 44-ФЗ, изложенных в руководстве пользователя по участию в запросе котировок в электронной форме, запросе предложений в электронной форме, стоит отметить, что при подаче заявки на участие поставщик (подрядчик, исполнитель) должен указать цену контракта, которая больше нуля и не превышает НМЦК (а также начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги, если закупка проводится за единицу товара, работы услуги), установленную в извещении и закупочной документации.

По открытому конкурсу в электронной форме закреплено аналогичное условие об указании предложения о цене контракта, которое не должно быть равно нулю и не должно превышать начальную (максимальную) цену контракта (начальную сумму цен единиц товаров, работ, услуг). При несоблюдении данных правил, заявка просто не будет принята оператором ЭТП.

Часть 7 ст. 3.4 Закона № 223-ФЗ устанавливает ограничение для участника аукциона в электронной форме, говоря о запрете на подачу предложения о цене договора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю!

При этом данный запрет закреплен только в отношении электронного аукциона, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

В остальных случаях участникам необходимо внимательно изучить Положение о закупке товаров, работ, услуг заказчика, а также регламент работы ЭТП, на которой проходит закупочная процедура.

Единый подход лишь в том, что заявки подаются на все конкурентные закупочные процедуры с единственным ценовым предложением, а подача окончательного, либо дополнительного ценового предложения определяется регламентом ЭТП.

Отметим, что в тексте Закона № 223-ФЗ отсутствует требование, что цена договора должна быть твердой. Заказчик должен закрепить в Положении о закупке ТРУ варианты указания цены договора (формула цены, цена за единицу ТРУ, твердая цена по аналогии с Законом № 44-ФЗ и в каких случаях применяется, а также случаи исключения, например, когда объем устанавливается не в единице измерения, а формулой цены в денежном выражении при закупке топлива, агентские услуги и т.д.).

У каждой торговой площадки возможности работы по закупочной процедуре разные в части регламентации указания ценового предложения равного нулю, условий блокировки денежных средств на лицевом счете в качестве обеспечения заявки, а также заказчик может вовсе ограничить возможность установления такой цены договора в рамках подаваемой заявки.

Например, при подаче ценового предложения по закупкам в рамках секции корпоративных закупок на ЭТП ГПБ участник заполняет цену (за единицу без НДС), цену (за единицу с НДС). При необходимости указать цену по позиции лота без НДС, участнику следует ввести одинаковые значения в полях «цена (за единицу без НДС)» и «цена (за единицу с НДС)».

Также в рамках процедур с возможностью подачи аналогов форма подачи ценового предложения имеет вид с разбивкой отдельно цены и размера НДС в процентах.

При подаче нулевого предложения при аукционе, меняется направление хода торгов с тем же шагом и временем ожидания предложений, появляется возможность подачи предложений с отрицательными значениями, аукцион проводится на право заключить договор, в таком случае победителем аукциона будет признано лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.