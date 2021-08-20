Как работать с кодами ОКПД 2 и КТРУ, применяем без ошибок

ОКПД 2 — общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности. Именно с выбора кода ОКПД 2 начинается подготовка закупочной процедуры.

Для формирования закупочной документации необходимо:

Правильно определить код ОКПД 2 (на основании кода ОКПД 2 формируется ИКЗ);

Проверить применение к выбранному объекту закупки нормативно-технической документации (ГОСТов, СНИПов и т.д.);

Проверить применяется ли к выбранному коду позиция из каталога ТРУ, размещенного в ЕИС;

Проверить, применимы ли требования национального режима;

Проверить, применимы ли акты о нормировании к закупаемым заказчиком товарам, работам, услугам;

ОКПД 2 неразрывно связан с КТРУ.

КТРУ - каталог товаров, работ и услуг, который сформирован на основе кодов ОКПД 2 и включает в себя систематизированный перечень с описанием каждого объекта закупки, форму типового контракта, а также дату начала использования данного описания. Используется при подготовке и размещении плановых документов, закупочных документов, информации о заключенных контрактах и отчетности. Правила ведения и формирования КТРУ в ЕИС закреплены в ст. 23 Закона № 44-ФЗ, Постановлении Правительства РФ от 08.02.2017г. № 145.

Заказчику при работе с КТРУ важно помнить:

КТРУ заказчики обязаны использовать, в том числе и в закупках у единственного поставщика;

Наименование объекта закупки в техническом задании должно быть таким же, как в каталоге ТРУ в ЕИС (см. решение ФАС от 17.06.2021г. № 17/06/105-432/2021);

Если заказчик закупает комплект, а в каталоге ТРУ указаны только позиции на составляющие, то применять КТРУ не нужно (см. Постановление ААС от 25.06.2021г. № 13АП-1467/21 по делу №А21-8399/2020);

Справочная информация, указанная в КТРУ не обязательна к применению;

Все дополнительные характеристики должны быть обоснованы и должны соответствовать всем требованиям Закона № 135-ФЗ;

Код ОКПД 2 в закупочных документах должен совпадать с кодом, указанным в КТРУ (например, комиссией УФАС по Пермскому краю выявлено, что в рамках закупки были применены разные коды. В извещении о закупке в ЕИС указан один код ОКПД 2, а в КТРУ другой, что привело к нарушению требований ч.6 ст.23 Закона № 44-ФЗ (см. решение УФАС по Пермскому краю от 04.09.2020г.).

СПРАВКА: Также напоминаем, что на ЭТП ГПБ есть прекрасная статья о несоответствии кода ОКПД 2 в заявке

За нарушения при использовании КТРУ предусмотрена административная ответственность по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ на заказчика в размере 3 000 рублей.

Как проверить код ОКПД 2? Правильно ли выбрали?

Убедиться в правильности выбора кода ОКПД 2 можно с помощью специализированного сервиса на ЭТП ГПБ. Для этого необходимо перейти в закрытый интерфейс личного кабинета заказчика (секция «Закупки государственных заказчиков»), вкладка «Сервисы», далее вкладка «ОКПД/КТРУ (запреты и преференции)» (рис.1)

Рис.1 Сервис по проверке ОКПД/КТРУ

Введите ключевое слово, и система автоматически осуществит подборку подходящих кодов ОКПД 2 и позиций в КТРУ (с возможностью выбора только укрупненных, только неукрупненных позиций), рис.2.

Рис.2 Ключевое слово

При переходе по активной ссылке кода ОКПД 2 доступен перечень НПА, устанавливающий запреты, преференции, ограничения по данному коду, а также необходимость применения типового контракта (рис.3). Что позволяет минимизировать риски обжалования при проведении закупки.

Рис.3 Перечень НПА

Через данный сервис можно осуществить не только подбор кода, но и рассчитать сроки проведения закупочных процедур, сформировать обоснование начальной (максимальной) цены контракта методом анализа рынка, посмотреть схожие закупки, размещенные в ЕИС.

Какие последствия могут наступить для заказчика при неверном выборе кода ОКПД 2?

В Письме Минэкономразвития РФ от 17.02.2016 г. № Д28и-344 указано, что административная ответственность за неправильный выбор кода ОКПД 2 не предусмотрена.

Но! Например, неверно был применен код и заказчик выбрал не тот способ закупки, если из-за некорректного применения норм национального режима был нарушен процесс выбора победителя закупки, если нормы национального режима вовсе не применялись заказчиком, то заказчик будет нести административную ответственность в опосредованном формате.

То есть неправильный выбор кода тянет за собой нарушения в рамках законодательства о контрактной системе в части проведения закупок и выбора победителя.