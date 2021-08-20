SOEX и ЭТП ГПБ заключили соглашение о сотрудничестве для развития сервиса ЕНН

АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ (SOEX) и Электронная торговая площадка Газпромбанка (ЭТП ГПБ) заключили соглашение о сотрудничестве, целью которого стала экспертная поддержка пользователей инновационного цифрового сервиса площадки – Каталога ЕНН (Единого Номенклатурного Номера).

В рамках нового cоглашения эксперты SOEX и ЭТП ГПБ разрабатывают методические подходы к организации отраслевой экспертизы и верификации данных об изготовителях, нормативных документах, продукции для включения ее в Каталог ЕНН.

Дополнительно предусмотрена возможность представлять консультации пользователям о проведении процедуры подтверждения статуса продукции как производимой на территории РФ, а также по вопросам безопасности и качества готовой продукции, сырья и материалов.

Участники Каталога ЕНН смогут воспользоваться экспертной поддержкой АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ, базовой экспертной организации системы торгово-промышленных палат Российской Федерации на льготных условиях.

Будет доступен широкий спектр экспертиз: от экспертизы качества продукции и услуг до сложных комплексных оценочных процедур:

оценка стоимости бизнеса;

оценка ценных бумаг;

оценка недвижимости;

оценка земельных участков;

оценка объектов интеллектуальной собственности;

строительно-техническая экспертиза,

строительный консалтинг;

экспертизы в рамках государственных закупок и закупок крупнейших госкорпораций;

и другие направления.

Каталог ЕНН

Каталог ЕНН содержит информацию о промышленной продукции, выпускаемой в РФ. Описание характеристик продукции формируется строго на основе нормативной документации (ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ и др.). Продукции присваивается трёхкомпонентный единый номенклатурный номер, который может быть использован как идентификатор при проектировании, закупках, складском учете, подготовке отчетности и т.д.

Продукция в каталоге ЕНН позволяет унифицировать возможности поиска для заказчиков, обеспечить прозрачность закупок, поставщикам сделать свои товары, работы, услуги доступными для широкого сегмента рынка.

Стать пользователем Каталога ЕНН вы можете здесь: https://info.enn.su/

Заказать консультацию экспертов SOEX можно по ссылке: https://soex.ru/services/

По телефону: +7 (495) 145-95-95 и/или электронной почте: proreestr@soex.ru