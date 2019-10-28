Объем закупок у малого бизнеса по итогам года может превысить 350 млрд руб.

Объем закупок у малого бизнеса по итогам 2019 г. может превысить 350 млрд руб. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, действующие способы участия малого бизнеса в госзаказах позволили за 10 лет увеличить объем закупок у субъектов малого бизнеса в 10 раз. Это чуть менее чем с 30 млрд руб. до — в этом году ожидается — 350 млрд руб.

Ефимов добавил, что из 100 тыс. торгующихся предприятий, 90% — это малый бизнес. В настоящий момент более 100 тыс. предприятий торгуются, и из них около 90% — это субъекты малого предпринимательства. Это как раз та инфраструктура, которая позволяет малому бизнесу легко зайти на рынки государственного заказа.

Также он отметил, что правительство Москвы проводит специальные торги, где могут участвовать только субъекты малого бизнеса.