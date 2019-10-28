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    Производителям инновационной продукции с российскими патентами обещают дать льготы

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    Среди российских предприятий, которые участвуют в конкурсах на получение госсубсидий для производства инновационной продукции, следует предоставлять преференции в размере 10% от стоимости закупки тем из них, заявки которых содержат российские патенты.

    Об этом заявил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров на заседании рабочей группы «Промышленность» Госсовета РФ в Туле.

    По его словам, предлагается предоставлять преференции при оценке заявок в размере 10% от стоимости закупки участникам, предлагающим инновационную продукцию, для производства которой используются патенты, выданные за последние 5 лет.

    Гончаров также отметил, что данная мера позволит стимулировать развитие отечественной науки и практическое применение результатов интеллектуального труда.

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