Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Минтранс разработал проект поправок к госзакупкам

    Минтранс разработал проект поправок к госзакупкам

    Поделиться

    Министерство транспорта РФ разработало законопроект, который призван усовершенствовать порядок исполнения контрактов в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

    Авторы инициативы отмечают, что выполнение госконтрактов на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, как правило, носит долгосрочный характер, а размер обеспечения исполнения обязательств по таким контрактам составляет 10-30% начальной цены. Для исполнителя контракта такая сумма может быть обременительна, единственный способ – предоставление банковской гарантии. Однако они выдаются на срок до пяти лет, а комиссия по ним достигает 5%, что для подрядчика является значительной финансовой нагрузкой. К тому же, банки выставляют жесткие требования к подрядным организациям.

    Законопроектом предлагается наделить заказчика правом устанавливать требование гарантии по отдельным этапам его исполнения. Авторы документа ссылаются на Градостроительный кодекс, согласно которому подготовка проектной документации может осуществляться поэтапно, поэтому и банковская гарантия может предоставляться на срок отдельного этапа контракта.

    Предлагается установить срок действия банковской гарантии не менее, чем один год, а ее размер – не более 10% стоимости отдельного этапа контракта. Если подрядчик откажется от исполнения своих обязательств, то будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков.

    Принятие законопроекта позволит повысить конкуренцию при размещении заказов на выполнение контрактов по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, а также обеспечить их дальнейшую реализацию в установленные сроки.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить