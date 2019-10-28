Минтранс разработал проект поправок к госзакупкам

Министерство транспорта РФ разработало законопроект, который призван усовершенствовать порядок исполнения контрактов в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Авторы инициативы отмечают, что выполнение госконтрактов на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, как правило, носит долгосрочный характер, а размер обеспечения исполнения обязательств по таким контрактам составляет 10-30% начальной цены. Для исполнителя контракта такая сумма может быть обременительна, единственный способ – предоставление банковской гарантии. Однако они выдаются на срок до пяти лет, а комиссия по ним достигает 5%, что для подрядчика является значительной финансовой нагрузкой. К тому же, банки выставляют жесткие требования к подрядным организациям.

Законопроектом предлагается наделить заказчика правом устанавливать требование гарантии по отдельным этапам его исполнения. Авторы документа ссылаются на Градостроительный кодекс, согласно которому подготовка проектной документации может осуществляться поэтапно, поэтому и банковская гарантия может предоставляться на срок отдельного этапа контракта.

Предлагается установить срок действия банковской гарантии не менее, чем один год, а ее размер – не более 10% стоимости отдельного этапа контракта. Если подрядчик откажется от исполнения своих обязательств, то будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков.

Принятие законопроекта позволит повысить конкуренцию при размещении заказов на выполнение контрактов по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, а также обеспечить их дальнейшую реализацию в установленные сроки.