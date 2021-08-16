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    Опора России: Гарантированный госзаказ может прийти на смену госзакупкам

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    Подстегнуть рост российской экономики может дальнейшая диверсификация и упор на рост доли продукции реального сектора в ВВП страны,  считает председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев.

    Он напоминает, что к 2025 г. доля гражданской продукции в выручке оборонных предприятий должна составлять не менее 30%, а к 2030 г. предполагается довести ее до 50%. В абсолютных цифрах — не менее 22 трлн руб.

    По его мнению, конверсия должна быть исключительно технологической. Необходима масштабная модернизация мощностей, а для этого могут потребоваться инвестиции в основной капитал в размере до 5 трлн руб. За счет собственных средств «потянуть» такие объемы инвестиций предприятия не в состоянии, и вряд ли здесь есть возможность привлечения частных инвесторов: сроки окупаемости большие, не очевидны перспективы спроса.

    Павел Самиев считает, что одним из вариантов создания спроса является механизм гарантированного государственного заказа, предложенный Новикомбанком (банк госкорпорации Ростех). Профильным министерствам и ведомствам уже поручено к октябрю этого года проработать вопрос применения госкомпаниями этого механизма.

    Гарантированный заказ подразумевает, что у компании-госзаказчика возникает обязательство в будущем купить у производителя определенный объем продукции с заранее определенными характеристиками и ценой. Регулируются эти параметры контрактом, заключаемым на конкурсной основе. К конкурсу могут быть допущены не только производители, но и инвесторы (включая банки).

    За счет этого механизма производители получают возможность планировать объемы выпуска продукции и требуемые для этого мощности, а кредиторы или инвесторы — понимать сроки окупаемости и источники поступления средств. В отличие от существующей системы госзакупок, доступ к новому механизму смогут получить и те производители, в линейках которых пока отсутствует «контрактная» продукция.

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