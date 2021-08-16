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    Как заказчики сэкономили миллиард рублей на совместных закупках

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    Московские заказчики сэкономили около миллиарда рублей благодаря проведению совместных закупок, организатором которых выступает столичный департамент по конкурентной политике. В среднем начальная цена контракта в совместных закупках снижается на 16,5 процента. Об этом рассказал Владимир Ефимов, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

    Совместные закупки — это вид конкурентных закупок. В них участвуют два и более заказчика, которые приобретают идентичные товары, работы, услуги. Благодаря этому увеличивается объем закупки и начальная цена контракта, что привлекает больше потенциальных участников и позволяет повысить конкуренцию, а в итоге снизить цену контракта.

    В таком форме московские заказчики приобретают воду, бумагу, канцтовары, расходные материалы для офисной оргтехники. С 2018 года экономия по итогам совместных закупок составила более одного миллиарда рублей при общем объеме размещенных закупок на 9,2 млрд руб. Сэкономленная сумма сопоставима с затратами на строительство двух новых детских садов общей вместимостью более 500 мест. Всего в 345 совместных закупках приняли участие 2,2 тыс. заказчиков из столицы.

    «За все время проведения департаментом по конкурентной политике совместных закупок среднее количество участников составило порядка четырех, а количество заказчиков из расчета на одну закупку — от пяти до семи. В этом году в совместных закупках конкуренция составила в среднем шесть заявок на процедуру. Общая начальная цена контрактов в среднем снизилась более чем на 16,5 процента», — подчеркнул руководитель департамента Иван Щербаков.

    Совместные закупки в столице в основном формируются при наличии комплекта типовой документации и утвержденных предельных ценовых показателей. Для этого в Единой автоматизированной информационной системе торгов Москвы (ЕАИСТ) есть специальный сервис. Когда заказчик создает лот, ЕАИСТ автоматически оповещает о возможности включения в совместную закупку. Остается сформировать два электронных документа и нажать на кнопку «Готов к включению в совместный лот».

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