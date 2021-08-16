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    Госорганы обяжут обеспечить совместимость своих IT-систем с российским ПО

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    Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ к ноябрю текущего года должно подготовить постановление, обязывающее госорганы обеспечить совместимость своих информационных систем с софтом из реестра отечественного ПО, пишет «Коммерсантъ».

    Документ обяжет госорганы строить и модернизировать свои информсистемы, после чего они будут совместимы с российским софтом. Пока госзаказчики могут закупать импортные решения, а перейти на отечественное ПО возможно будет к 2023 г.

    По словам директора Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ (ЦКИКТ) Ильи Массуха, проект правительственного постановления уже находится в разработке. Он считает, что выполнение положений этого документа потребует существенной переработки IT-инфраструктуры ряда ведомств.

    По данным «Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ», доля закупок госорганами и госкомпаниями РФ отечественного программного обеспечения (ПО) в 2020 г. превысила 50% в натуральном выражении, а в денежном на российский софт приходилось порядка 45% госзакупок.

    В соответствии с программой «Цифровая экономика», к 2024 г. доля отечественного ПО в закупках органов власти РФ должна составить 90%, а в компаниях с госучастием – 70%.

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