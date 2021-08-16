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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / В строительной отрасли появится новая мера поддержки

    В строительной отрасли появится новая мера поддержки

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    В России будет запущена новая мера поддержки строительной отрасли. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

    Речь идет о механизме, который позволит компенсировать дополнительные расходы застройщиков, связанные с существенным удорожанием стройматериалов.

    Так, по согласованию сторон теперь возможно увеличивать цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

    Фиксируется, что изменение стоимости не должно превышать 30%.

    Для согласования новых условий заказчик и подрядчик должны заключить дополнительное соглашение. При этом заново проверять инвестпроект на предмет эффективности использования средств не потребуется.

    Принятое решение позволит без сбоев продолжить строительство важных социальных и инфраструктурных объектов.

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