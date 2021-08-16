Актуальные правила работы с РНП: регламентированы сроки, новые формы обращений

1 июля 2021 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 № 1078, которое определило новый порядок ведения РНП и направления обращений для включения сведений о поставщиках (подрядчиках, исполнителях) в реестр.

Итак, подробнее о новшествах!

На сегодняшний день закреплены:

порядок ведения РНП; требования к порядку направления (установлена подведомственность рассмотрения обращений), составу, содержанию (включая перечень прилагаемых документов) и форме каждого обращения:

В рамках Приложения №1 к ПП РФ №1078 предусмотрена форма обращения о включении информации об участнике закупки/о поставщике (подрядчике, исполнителе) в РНП, заказчики теперь обязаны использовать именно ее для направления обращения с приложением соответствующих подтверждающих документов. В случае неисполнения данного требования обращения будут возвращены без рассмотрения;

В рамках Приложения №3 к ПП РФ №1078 предусмотрена форма обращения об исправлении технической ошибки в РНП;

В рамках Приложения №5 к ПП РФ №1078 предусмотрена форма обращения об исключении информации об участнике закупки или поставщике (подрядчике, исполнителе).

Стоит отметить, что обращение заказчиком направляется в течение 3 рабочих дней автоматически в орган контроля с использованием ЕИС, а датой поступления обращения считается дата в соответствии с часовой зоной, в которой расположен орган контроля.

Заказчику, участнику закупки (если основанием для направления обращения является уклонение участника закупки от заключения контракта), поставщику (подрядчику, исполнителю) автоматически направляется уведомление через ЕИС.

Данное уведомление считается надлежащим уведомлением заказчика, участника закупки, поставщика (подрядчика, исполнителя) о месте, дате и времени рассмотрения обращения и проведения соответствующих проверок. Установлен отдельный перечень случаев, когда обращение направляется в орган контроля на бумажном носителе.

Но, вне зависимости от формы направления обращения, оно не может быть отозвано заказчиком.

формы о несоответствии данного документа по каждому виду обращения, направляемые уполномоченным лицом контрольного органа в адрес заявителя; порядок рассмотрения обращения контрольным органом.

В рамках 3 раздела ПП РФ №1078 установлен максимальный срок на рассмотрение обращения, проведения проверок, принятие решения о включении информации об участнике закупки, о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр - не более 5 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления обращения.

Орган контроля принимает решение об отказе во включении информации если:

- выявлены нарушения заказчиком установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок требований (например, в случае если лицо, с которым заключается контракт, выбрано с нарушением);

- заказчиком не подтверждены факты существенного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

- поставщиком (подрядчиком, исполнителем) представлены: информация и документы, подтверждающие принятие им мер для надлежащего исполнения условий контракта либо если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Основания для принятия решения о включении информации об участнике закупки, поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр либо об отказе

При проведении электронной процедуры закупки контрольный орган направляет через ЕИС решение в срок не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения, в остальных случаях срок аналогичен, но направление осуществляется на бумажном носителе.

Датой включения информации об участнике закупки или поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр считается дата, следующая за датой размещения реестровой записи в реестре.

В случае выявления в реестре технической ошибки орган контроля, включивший информацию об участнике закупки, о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр, не позднее 3 рабочих дней со дня такого выявления вносит с использованием ЕИС изменения, обеспечивающие исправление.

Порядок исключения информации из РНП

В 5 разделе ПП РФ №1078 установлено автоматизированное исключение информации по истечении 2 лет со дня, следующего за датой, в которую такая информация подлежала размещению в РНП. А также предусмотрено право заказчика, участника закупки или поставщика (подрядчика, исполнителя) направить в орган контроля обращение об исключении информации об участнике закупки или поставщике (подрядчике, исполнителе).

Не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления обращения об исключении информации, орган контроля должен осуществить рассмотрение и принять решение.

Не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия органом контроля решения, исключает из реестра информацию о таких лицах.

Важными нововведениями ПП РФ №1078 являются:

закрепление подведомственности принятия решения по обращениям;

максимально четкая автоматизация документооборота;

унификация и внедрение типовых форм обращений для заказчиков;

детализация порядка исправления технических ошибок.

Все это позволит упростить процесс борьбы с недобросовестными поставщиками и автоматизировать взаимодействие заказчика и контрольного органа.

Обращаем ваше внимание, что направление обращения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком с контрольным органом до 01.01.2022 г. осуществляется в старом формате без использования функционала ЕИС.