Право заключения договора, капитальный ремонт, аварийно-восстановительный ремонт дизеля — крупные закупки на ЭТП ГПБ

Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки со 16 по 20 августа 2021 года.

Закупки корпоративных заказчиков

Право заключения договора на выполнение работ по замене сменных проточных частей центробежных газовых компрессоров

Право заключения договора на выполнение работ по замене сменных проточных частей центробежных газовых компрессоров в ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Способ закупки: Запрос предложений.

Дата и время окончания срока приема заявок: 19.08.2021 10:00 (МСК)

Начальная цена: 3 484 685 039,80 руб.

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Справка о заказчике: ООО «Газпром трансгаз Югорск» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром». Крупнейшее газотранспортное предприятие ПАО «Газпром», осуществляющее транспортировку газа с месторождений Севера Западной Сибири (Медвежьего, Уренгойского, Ямбургского, Заполярного и др.) потребителям европейской части страны, странам ближнего и дальнего зарубежья. Общая протяженность магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» составляет более 27,7 тысячи километров. Ежесуточно газотранспортной системой (ГТС) ООО «Газпром трансгаз Югорск» транспортируется свыше 1 миллиарда кубометров газа, а в пиковые периоды — до 1,5 миллиарда кубометров газа.

Выполнение работ по капитальному ремонту

Выполнение работ по капитальному ремонту:

ЛЧ МГ «Газопровод Каневская-Усть-Лабинск»;

«Газопровод Некрасовская-Березанская»;

«Газопровод Некрасовская-Афипская»;

«Газопровод-отвод к ГРС ст. Темиргоевской»;

и капитальному ремонту газораспределительных станций.

Для нужд ООО «Газпром трансгаз Краснодар» в 2022-2024 гг.

Способ закупки: Запрос предложений.

Дата и время окончания срока приема заявок: 23.08.2021 10:00 (МСК).

Начальная цена: 1 171 360 236,65 руб.

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Справка о заказчике: 16 ноября 1965 года в составе Министерства газовой промышленности СССР было организовано производственное объединение «Кубаньгазпром». В 2007 году в результате реорганизации образовано ООО «Газпром трансгаз Краснодар», правопреемник «Кубаньгазпрома» в области транспортировки газа и основных направлений социальной политики. Производственные объекты расположены в Краснодарском крае, Ростовской области и Республике Адыгея. Общество эксплуатирует систему магистральных газопроводов протяженностью свыше 9000 км, 14 компрессорных станций, более 350 газораспределительных станций. В компании работает свыше 7 тысяч человек. В состав компании входит 18 филиалов.

Закупки корпоративных заказчиков (223-ФЗ)

Выполнение аварийно-восстановительных ремонтов дизеля

Выполнение аварийно-восстановительных ремонтов дизеля 12ЧН26/26 дизель-генератора 8ГДГ-Н (221 ПЗ).

Способ закупки: Открытый конкурентный отбор в электронной форме.

Дата и время окончания срока приема заявок: 25.08.2021 14:00 (МСК).

Начальная цена: 2 114 623 845,00 руб.

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Справка о заказчике: ООО «Ноябрьскэнергонефть» – дочерняя компания «Газпром нефти», специализирующаяся на комплексном энергообеспечении месторождений: электро, тепло и водоснабжение. В профиль деятельности компании входят услуги по распределению и передаче электрической энергии, технологическое присоединение к энергосетям, техническое обслуживание энергосетей, проведение испытаний и капитальный ремонт энерготехники и пуско-наладочные работ.

Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.