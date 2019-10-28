Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Законопроект о смягчении ответственности за нарушение правил закупок внесен в Госдуму

    Законопроект о смягчении ответственности за нарушение правил закупок внесен в Госдуму

    Поделиться

    Костромская областная дума внесла в Государственную Думу РФ законопроект, предлагающий смягчить административную ответственность за нарушение правил закупок и порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

    Документом предлагается заменить безальтернативное наказание в виде штрафа на предупреждение или минимальный штраф за такие виды правонарушений, как неразмещение в ЕИС информации установленных законом документов, за признание победителя аукциона с нарушением требований законодательства о закупках.

    Как говорится в пояснительной записке, предлагаемые изменения санкций по указанным составам обусловлены необходимостью достижения предупредительной цели наказания по данным составам правонарушений, а также последовательной реализации принципа неотвратимости наказания. Штрафы предлагается установить в зависимости от характера совершенного деяния: для должностных лиц в размере от 1 тыс. руб до 50 тыс. руб., для юридических лиц – от 15 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить