Законопроект о смягчении ответственности за нарушение правил закупок внесен в Госдуму

Костромская областная дума внесла в Государственную Думу РФ законопроект, предлагающий смягчить административную ответственность за нарушение правил закупок и порядка ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Документом предлагается заменить безальтернативное наказание в виде штрафа на предупреждение или минимальный штраф за такие виды правонарушений, как неразмещение в ЕИС информации установленных законом документов, за признание победителя аукциона с нарушением требований законодательства о закупках.

Как говорится в пояснительной записке, предлагаемые изменения санкций по указанным составам обусловлены необходимостью достижения предупредительной цели наказания по данным составам правонарушений, а также последовательной реализации принципа неотвратимости наказания. Штрафы предлагается установить в зависимости от характера совершенного деяния: для должностных лиц в размере от 1 тыс. руб до 50 тыс. руб., для юридических лиц – от 15 тыс. руб. до 500 тыс. руб.