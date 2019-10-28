ФАС: регионы проводили незаконные госзакупки для выполнения нацпроектов

В 30 регионах были обнаружены грубые нарушения закона — большинство проводили госзакупки под конкретного подрядчика. В результате, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) взяла на особый контроль покупку недвижимости и строительные работы по госзаказам.

В антимонопольной службе указали, что заказчики пытаются избежать конкуренции при проведении торгов на строительство. К примеру, подрядчик начинает строить школу. Через некоторое появляется госзаказ на постройку аналогичной школы на этом же месте, и заказ попадает компании, которая уже начала строительство. Замруководителя ФАС Михаил Евраев подчеркнул, что подобное проведение торгов под конкретного поставщика является грубым нарушением закона.

Также ФАС зафиксировала факты закупки школ, больниц и поликлиник у единственного поставщика, причем торги в таких случаях даже не проводились. По словам Евраева, некоторые объекты изначально строились под будущие закупки. Данные действия можно расценить как сговор бизнеса и власти, за что следует уголовное наказание.

Такие нарушения были зафиксированы в 30 регионах страны. ФАС уже поручила региональным управлениям разобраться в ситуации, провести проверки.