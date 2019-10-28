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    В России займутся мониторингом и анализом госзакупок в регионах

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    Общероссийский народный фронт, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, группа «Интерфакс» и газета «Комсомольская правда» объявили о запуске совместного проекта «Маркер. Госзакупки», в рамках которого будут публиковаться результаты независимого исследования рынка госзакупок в регионах и материалы, отражающие мнение авторитетных государственных и общественных структур.

    Целью проекта является содействие формированию прозрачного, конкурентного рынка госзакупок, а также организация диалога между всеми его участниками для анализа работы контрактной системы, совершенствования регулирования, расширения доступа малого и среднего бизнеса к выполнению госзаказа.

    Основой независимой экспертизы станут официальные данные о госзакупках, которые будут обработаны с помощью информационно-аналитической системы «Маркер», созданной группой «Интерфакс» для мониторинга и анализа рынка закупок.

    В рамках проекта планируется проводить анализ ключевых показателей сектора госзакупок конкретного региона, включая показатели экономии регионального бюджета, доли закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), объема закупок у единственного поставщика. Особое внимание планируется уделить вопросам выявления признаков недобросовестной конкуренции и нарушения антимонопольного законодательства.

    Итоги проведённого анализа будут публиковаться в спецвыпусках газеты «Комсомольская правда» в регионах исследования и в Москве, а также на интернет-ресурсах информационного агентства «Интерфакс».

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