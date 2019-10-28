СФ: Необходимо в законе прописать порядок проведения закупок в электронных магазинах

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что необходимо законодательно закрепить механизм использования региональных электронных площадок для проведения закупок малого объема, пишет ТАСС.

По ее словам, важным инструментом закупок являются региональные электронные площадки или электронные магазины. Этот механизм используется некоторыми регионами уже в течение нескольких лет. «Пришло время на законодательном уровне закрепить порядок проведения закупок с использованием электронных магазинов», — отметила она.

Но новый документ не должен привести к монополизации рынка, считает Матвиенко. «Электронных магазинов, в том числе региональных, должно быть много. Именно взвешенный подход к допуску электронных магазинов, поддержка здоровой конкуренции станут стимулами для совершенствования закупочной деятельности», — добавила она.

Система государственных и муниципальных закупок должна решать задачу поддержки спроса на продукцию и услуги малых и средних предприятий. Она напомнила, что в национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство» поставлена задача довести общий объем закупок у малого бизнеса до 5 трлн руб. Для ее решения, по мнению председателя СФ, необходимо расширять область электронных закупок.