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    Генпрокуратура предложила дополнить 44-ФЗ требованием об экономности

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    Генеральная прокуратура РФ предложила дополнить 44-ФЗ требованием об экономности. Такое предложение озвучил начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов на слушаниях в Совете Федерации по вопросам совершенствования законодательства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.

    По его словам, регулирование в сфере госзакупок должно исключать возможность реализации корыстных интересов недобросовестных лиц при формальном соблюдении ими требований закона. Закон не устанавливает такой критерий закупочной деятельности как экономность, несмотря на то, что в ходе закупочных процедур в стране расходуется около трети всех бюджетных средств. В этой связи Генпрокуратура предложила дополнить закон нормой, возлагающей на заказчиков обязанность по соблюдению принципа экономности.

    Также Генпрокуратура предложила создать открытый ресурс с данными обо всех юридических лицах, привлекавшихся по ст. 19.28 КоАП «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица», с которыми закон запрещает заключать государственные и муниципальные контракты, и обязать заказчиков проверять по нему контрагентов. Также предлагается ввести новые формы контроля за закупочной деятельностью, поскольку при наличии единого умысла на хищение средств у заказчика и исполнителя закон не предусматривает механизма выявления таких нарушений еще на этапе приемки.

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