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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / ЭТП ГПБ, ФРП и отраслевые Ассоциации обсудили вопросы интеграции ГИСП

    ЭТП ГПБ, ФРП и отраслевые Ассоциации обсудили вопросы интеграции ГИСП

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    Создание цифрового двойника реального производства обсудили в минувший четверг Электронная торговая площадка Газпромбанка, Фонд развития промышленности, а также представители ряда отраслевых ассоциаций Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Цифровой двойник - это единая модель, достоверно описывающая в виде виртуальных установок и имитационных моделей все процессы и взаимосвязи как на отдельном объекте, так и в рамках целого производственного актива. Виртуальная копия физического мира будет создана посредством Государственной информационной системы промышленности (ГИСП).

    Основой этой модели станет каталог промышленной продукции ГИСП, который планируется использовать в управлении научно-производственной, проектной и торгово-закупочной деятельности в государственном и коммерческом заказе, предоставления отчетности в государственные информационные системы. Проект уже запущен в пилотном режиме в Газпроме, Росатоме, в госструктурах Москвы и Санкт-Петербурга. Систему планируют интегрировать с каталогом товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

    "Все заинтересованные ассоциации смогут представить предложения, касающиеся функционала регионального сегмента ГИСП, - отметил генеральный директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов. - Они также возьмут на себя работу с предпринимателями: объяснят, какую выгоду те могут получить от нового формата работы и почему имеет смысл как можно более полно описывать свои товары в каталоге ГИСП. Ведь чем подробнее описание поставщика, тем выше вероятность того, что товар будет соответствовать требованиям заказчика и попадёт в его выборку". 

    В дальнейшем планируется интегрировать РС ГИСП по Санкт-Петербургу с федеральной ГИСП. Министерство промышленности и торговли, участвовавшее в разработке системы, возлагает на нее большие надежды. Глобальная цель создателей ГИСП - задействовать в цифровой экономике все 400 тысяч предприятий России. Помимо отечественных предпринимателей, в системе уже могут работать компании из СНГ и других стран. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров лично презентовал ГИСП президенту России Владимиру Путину. Заинтересованность в цифровых сервисах ГИСП выразил и зампредседатель коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев.


    ГИСП, Промышленность, отраслевые ассоциации
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