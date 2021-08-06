Закупки импортной промпродукции в лизинг могут измениться

Министерство промышленности и торговли РФ предлагает изменить правила согласования госкомпаниями закупок промышленной продукции в лизинг.

Как отмечается в проекте правительственного постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов, изменения вносятся в части устранения двойного согласования заявок с правительственной комиссией по импортозамещению одних эксплуатационных характеристик товаров госкомпаниями, являющимися как приобретателями, так и планируемыми лизингодателями.

По новым правилам, госкомпании, планирующие стать лизингодателями импортной промпродукции, должны будут согласовывать с правкомиссией по импортозамещению одновременно и возможность проведения закупки в лизинг — на срок эксплуатации и амортизации всей стоимости или большей части стоимости имущества, необходимой продукции за рубежом, и ее эксплуатационные характеристики.

Пока же по 223-ФЗ госкомпании должны согласовывать с правкомиссией по импортозамещению свои импортные закупки, включая лизинг ряда товаров из перечня утвержденного правительством.

В случае с финансовой арендой или лизингом компании должны согласовать с правкомиссией по импортозмещению отдельно саму возможность финансового лизинга той или иной продукции и отдельно характеристики импортной продукции, которую планируется приобрести.