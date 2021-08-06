Малый бизнес поверят на сговор с крупнейшими заказчиками

Корпорация МСП проверит малый бизнес на аффилированность с крупнейшими заказчиками. В планах провести проверку прямой связи компании через владение долей в уставном капитале, а также наличие аффилированности МСП с органами управления заказчика, принадлежность к одной группе лиц, совпадения номеров телефонов и юридических адресов МСП и заказчика.

Анализ будет проводиться по закупкам госкомпаний из периметра мониторинга Корпорации МСП, пишет газета «Ведомости». Сейчас это 1800 компаний, со следующего года их число увеличится до 3500. При этом количество компаний с госучастием, по которым ведется контроль соблюдения обязательной минимальной квоты закупок у субъектов МСП, может вырасти в 10 раз за счет включения еще 17 тыс. региональных организаций.

Расширение мониторинга позволит компаниям малого и среднего бизнеса сформировать дополнительный рынок сбыта объемом в 1 трлн руб. к 2025 г.

До 20 августа Корпорация МСП представит в минфин согласованные с минэко предложения по увеличению количества крупнейших заказчиков регионального уровня.