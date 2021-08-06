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    Подрядчики по госзаказу получат компенсацию почти в 100 млрд руб.

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    Министерство строительства РФ сообщило, что для выдачи компенсаций подрядчикам из-за удорожания строительных материалов по государственному заказу необходимо 100 млрд руб. Об этом сообщил первый замглавы Минстроя РФ Александр Ломакин. 

    По его словам, точная цифра компенсации будет известна позже, а механизм выдачи компенсаций планируется дорабатывать. В планах министерства провести совещание с крупными заказчиками и подрядными организациями по доработке механизма. Правительство РФ подготовило механизм компенсации роста цен на строительные материалы для госзаказа, постановление ожидается в начале августа.

    Также сообщалось, что правительство РФ планирует принять меры поддержки строительных подрядчиков в условиях удорожания стройматериалов в августе.

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