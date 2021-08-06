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    Прием заявок на субсидии для бизнеса Москвы продлили до 20 августа

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    Прием заявок на субсидии для столичного бизнеса продлен до 20 августа. Об этом сообщили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

    Такое решение принято из-за большого спроса на финансовую поддержку от города. Заявки приходят от резидентов технопарков и Московского инновационного кластера, владельцев гостиниц, социальных предприятий и компаний из списка приоритетных отраслей.

    При этом предприниматели, работающие по франшизе, также могут компенсировать расходы на уплату процентов по кредитам, лизинг, приобретение оборудования, оплату коммуналки, роялти и паушального взноса.

    Еще раньше в городе был продлен прием заявок на предоставление субсидий для экспортеров и на создание нового продукта. На эти два вида субсидий можно подавать заявки до 12 августа и до 1 сентября соответственно. Также до 31 августа принимаются заявки на компенсацию затрат на образование сотрудников.

    Продавать заявки на субсидии можно через банковское приложение. Сотрудники банка сформируют необходимый комплект документов, предварительно проверят и передадут их на рассмотрение в департамент.

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