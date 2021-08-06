Законное право заказчика удержать неустойку из суммы оплаты по контракту

Согласно ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором. В рамках контракта, заключенного по итогам закупочной процедуры по Закону № 44-ФЗ законодатель закрепил применение следующих мер:

штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (размер и порядок начисления определен Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042)

пеней, начисляемых в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом (размер и порядок начисления определен ч. 7 ст. 34 Закона № 44-ФЗ) [1]

В первом случае ненадлежащим исполнением контракта является факт несоответствия поставленного товара, оказанной услуги, выполненной работы требованиям контракта. Для истребования вышеуказанных мер заказчику необходимо придерживаться простого алгоритма:

Зафиксировать нарушение официально – направить претензию в сроки, установленные в контракте с реквизитами контракта, итоговой суммой и расчетом, сроком и требованием об уплате.

Если добровольно оплатить штраф, пени поставщик (подрядчик, исполнитель) отказывается, то заказчик вправе вычесть из суммы оплаты за исполнение обязательств по контракту. Либо направить исковое заявление в суд [2] и истребовать оплаты в принудительном порядке. Но стоит помнить, что поставщик (подрядчик, исполнитель) может оспорить штраф или пени, если докажет отсутствие вины, а также он вправе обжаловать размер неустойки и снизить ее.

Если говорить о механизме удержания неустойки, то стоит обратить внимание на то, что правомерность подтверждена гражданским законодательством (ст. 330, 333, 407,410, 420 ГК РФ), судебной практикой (Постановление Президиума ВАС РФ от 19.06.2012 № 1394/12, Постановление Президиума ВАС РФ от 10.07.2012 № 2241/12, Определение Верховного Суда РФ от 02.02.2021 № 305-ЭС20-18448 по делу № А40-29629/2019, Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 03.02.2021 № Ф09-8686/20 по делу № А76-11049/2020), позицией контрольных органов (Письмо ФАС России от 10.12.2015 № АЦ/70978/15, Минфина России от 02.11.2020 № 24-03-08/95446, от 22.10.2015 № 02-08-10/60706)

В июле 2021г. федеральным законом № 360-ФЗ внесены изменения, которые официально наделили правом заказчика уменьшать сумму оплаты по контракту на размер штрафа, пеней, начисленных за ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту. Но для исполнения данной нормы заказчик должен закрепить соответствующее право в проекте контракта.

Пример формулировки условия об удержании для включения в проект контракта: «В случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору заказчик вправе удержать начисленные за нарушения штрафы и пени из суммы, подлежащей уплате за исполнение обязательств по данному контракту».

А вот компенсировать данную сумму штрафа и пени из банковской гарантии, которая была предоставлена как обеспечительная мера, будет проблематично, так как в рамках законодательства данная мера предусмотрена для снижения риска неисполнения контракта и в рамках правового поля и банк вправе отказать. Удержать неустойку из обеспечения будет проще, если оно вносилось денежными средствами. Но если говорить о законности, стоит учитывать риск обжалования данного действия заказчика, так как в ст. 96 Закона № 44-ФЗ не указана правомерность вычета пеней и штрафа во внесудебном порядке из суммы обеспечения исполнения контракта.

Обращаем внимание, что заказчику стоит учитывать, что денежные средства, истребованные в качестве оплаты неустойки, относятся к доходам бюджета РФ и подлежат соответствующему распределению.

Если поставщик (подрядчик, исполнитель) оплачивает начисленные пени, штрафные санкции, то далее стороны оформляют приемочные документы и заказчик осуществляет оплату и возврат обеспечения исполнения контракта (если внесение было в виде перечисления денежных средств) в установленные контрактом сроки.

Также есть норма, изложенная в ч. 9 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, где указано, что сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

[1] Рекомендуем воспользоваться при расчете пеней калькулятором, пройдя по ссылке https://etpgpb.ru/kalkulyator-rascheta-peni/. Также в рамках данного сервиса доступны шаблоны претензий, которые помогут вам в реализации претензионного порядка. [2] В данном случае обязательно должен быть исполнен претензионный порядок, иначе суд оставит исковое заявление без рассмотрения (ч. 5 ст. 4 АПК РФ).