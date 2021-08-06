Реконструкция автодорог, закупка щебня и песка, изготовление и поставка оборудования — крупные закупки на ЭТП ГПБ

Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки со 9 по 13 августа 2021 года.

Закупки корпоративных заказчиков

Реконструкция автомобильных дорог ЮРНГМ

Реконструкция автомобильных дорог ЮРНГМ. Автомобильная дорога Уренгой - Красноселькуп. Участок Южно-Русское НГМ - Береговое ГКМ - 68,716 км.

Способ закупки: Конкурентный отбор (Севернефтегазпром).

Дата и время окончания срока приема заявок: 11.08.2021 09:00 (МСК).

Начальная цена: 755 991 205,15 руб.

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Справка о заказчике: ОАО «Севернефтегазпром» – одно из крупнейших газодобывающих предприятий, входящих в Группу «Газпром». Акционерами компании также являются Винтерсхалл Дэа ГмбХ (Германия) и ОМВ Эксплорейшн энд Продакшн ГмбХ (Австрия). Проектный уровень годовой добычи: 24,055 млрд м3 газа.

Закупки корпоративных заказчиков (223-ФЗ)

Изготовление и поставка оборудования для технического перевооружения паротурбинной установки Т-250/300-240

Изготовление и поставка оборудования для технического перевооружения паротурбинной установки Т-250/300-240 с полнокомплектной заменой турбины энергоблока ст.№4 ТЭЦ-25 - филиала ПАО «Мосэнерго» для нужд ООО «ГЭХ Инжиниринг».

Способ закупки: Конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 29.10.2021.

Начальная цена: 2 146 800 000,00.

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Справка о заказчике: ООО «ГЭХ Инжиниринг» - дочерняя компания ООО «Газпром энергохолдинг». Компания создана в результате консолидации инжиниринговых активов ООО «Газпром энергохолдинг». В настоящее время в компании работают более 150 высоквалифицированных специалистов в области энергетического строительства. Действуют филиалы компании в Санкт-Петербурге, Грозном и Свободном.

Закупки ГК Газпром (223-ФЗ)

Поставка песка и щебня

Поставка песка, щебня для объекта строительства «Магистральный газопровод «Сила Сибири» для нужд ООО «Газпром инвест».

Способ закупки: Конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 18.08.2021.

Начальная цена: 715 698 600,00 руб.

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Справка о заказчике: «Газпром инвест» — единый заказчик для реализации крупнейших системных инвестиционных проектов ПАО «Газпром». В сферу деятельности компании входят проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов газовой отрасли, промышленного и гражданского строительства. Сегодня компания обеспечивает развитие Единой системы газоснабжения и, как следствие, социально-экономической сферы практически на всей Европейской части России от Балтийского до Черного морей.