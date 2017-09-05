ЭТП ГПБ выводит электронные торги на международный уровень

Электронная торговая площадка Газпромбанка увеличивает конкуренцию на торгах за счет привлечения иностранных поставщиков. За время работы в тестовом режиме проект по работе с поставщиками-нерезидентами уже доказал свою эффективность и востребованность у российских заказчиков: с момента старта объем торгов уже превысил 1 млрд долларов за 2017 год.

Сейчас на ЭТП ГПБ зарегистрированы компании из не только из СНГ, но и из США, Германии, Франции, Великобритании, Китая, Сингапура, Индии и Нидерландов. Среди прочих участников торгов есть и поставщики из таких стран, как Доминиканская республика, Новая Зеландия, ОАЭ, Кипр, Иордания и Таиланд.

Для поставщиков-нерезидентов проект ЭТП ГПБ также открывает ряд важных возможностей: выход на новый рынок сбыта, быстрая регистрация на площадке (как юридическим, так и физическим лицам и ИП), работа в удобном интуитивно понятном интерфейсе с поддержкой русского и английского языков. Как и поставщикам РФ, им также доступен сервис рассылки информации по закупкам в их сферах деятельности, возможность сравнить свои цены с ценами конкурентов и т.д. Кроме того, на площадке действует прозрачная и единая для всех участников тарифная модель.

"Централизация закупок на одной электронной площадке повышает прозрачность закупочной политики компании, - говорит генеральный директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов. - ЭТП ГПБ не только позволяет приобрести товар у иностранного поставщика, но и предоставляет заказчику возможность выбрать наиболее выгодное предложение. Заказчик может сравнить цены подрядчиков из разных стран и предоставить участникам торгов возможность побороться за контракт, снижая ценовые предложения. При этом заказчику не придется осваивать никаких новых навыков: он может размещать тендеры в привычном ему порядке и автоматически получать выход на большее число поставщиков за счет компаний из СНГ и других стран. Результат - повышение конкуренции и дополнительное снижение цен".