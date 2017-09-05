Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / ЭТП ГПБ выводит электронные торги на международный уровень

    ЭТП ГПБ выводит электронные торги на международный уровень

    Поделиться

    Электронная торговая площадка Газпромбанка увеличивает конкуренцию на торгах за счет привлечения иностранных поставщиков. За время работы в тестовом режиме проект по работе с поставщиками-нерезидентами уже доказал свою эффективность и востребованность у российских заказчиков: с момента старта объем торгов уже превысил 1 млрд долларов за 2017 год. 

    Сейчас на ЭТП ГПБ зарегистрированы компании из не только из СНГ, но и из США, Германии, Франции, Великобритании, Китая, Сингапура, Индии и Нидерландов. Среди прочих участников торгов есть и поставщики из таких стран, как Доминиканская республика, Новая Зеландия, ОАЭ, Кипр, Иордания и Таиланд. 

    Для поставщиков-нерезидентов проект ЭТП ГПБ также открывает ряд важных возможностей: выход на новый рынок сбыта, быстрая регистрация на площадке (как юридическим, так и физическим лицам и ИП), работа в удобном интуитивно понятном интерфейсе с поддержкой русского и английского языков. Как и поставщикам РФ, им также доступен сервис рассылки информации по закупкам в их сферах деятельности, возможность сравнить свои цены с ценами конкурентов и т.д. Кроме того, на площадке действует прозрачная и единая для всех участников тарифная модель. 

    "Централизация закупок на одной электронной площадке повышает прозрачность закупочной политики компании, - говорит генеральный директор ЭТП ГПБ Михаил Константинов. - ЭТП ГПБ не только позволяет приобрести товар у иностранного поставщика, но и предоставляет заказчику возможность выбрать наиболее выгодное предложение. Заказчик может сравнить цены подрядчиков из разных стран и предоставить участникам торгов возможность побороться за контракт, снижая ценовые предложения. При этом заказчику не придется осваивать никаких новых навыков: он может размещать тендеры в привычном ему порядке и автоматически получать выход на большее число поставщиков за счет компаний из СНГ и других стран. Результат - повышение конкуренции и дополнительное снижение цен".  

     

    нерезиденты, централизация закупок, международные торги
    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Другие новости

    04 июня 2018 г.

    Поставщики-нерезиденты смогут оплачивать услуги ЭТП ГПБ банковской картой

    Подробнее

    21 августа 2017 г.

    Основы участия товаров иностранного происхождения в государственных тендерах: обязательные условия и о чем не стоит забывать

    Подробнее

    16 июня 2017 г.

    Специфика российско-белорусских отношений в сфере закупок

    Подробнее
    Позвонить