Подать заявку на догазификацию теперь можно через портал Единого оператора газификации

Группа «Газпром межрегионгаз» совместно с АО «Газпромбанк» и ЭТП Газпромбанка запустили в эксплуатацию электронный портал Единого оператора газификации connectgas.ru для работы с заявками на догазификацию. В настоящее время портал доступен со стационарных компьютеров. Полнофункциональная мобильная версия начнет работу 1 сентября 2021 года.

Портал позволяет направить предварительную заявку на подключение частных домовладений к сетям газоснабжения без взимания средств граждан, отследить ее статус в «Личном кабинете» и узнать список документов, которые нужны для заключения договора о присоединении к сети; найти ответы на вопросы о механизме ускоренного подключения, а также обратиться за дополнительной информацией и разъяснениями через форму обратной связи. После вступления в силу нормативно-правовых актов Правительства РФ все предварительные заявки, соответствующие законодательству, будут приняты в работу.

«Запуск портала Единого оператора газификации — важный этап реализации программы ускоренной газификации, — задачи, которую поставил перед нами Президент РФ Владимир Владимирович Путин. Уже сейчас электронный сервис располагает необходимым функционалом для быстрой и удобной подачи заявки от физических лиц. Мы также собираем обратную связь и комментарии в целях дальнейшего совершенствования системы», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

«Портал connectgas.ru станет своего рода информационным фундаментом для эффективной работы Единого оператора газификации. Планируется, что граждане России смогут подавать заявки на газификацию несколькими способами. Портал, вне зависимости от способа их подачи, будет аккумулировать все эти заявки и выступит надежным источником непротиворечивой информации для Единого оператора газификации.», – подчеркнул Михаил Константинов, генеральный директор Электронной торговой площадки Газпромбанка, технологического партнёра проекта.

Справка

Догазификация – подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан.

Единый оператор газификации (ЕОГ) – центр ответственности по вопросам газификации и по обеспечению бесплатного подключения домовладений к сетям газораспределения. Решением Правительства РФ статусов ЕОГ наделена дочерняя структура Группы «Газпром межрегионгаз» – ООО «Газпром газификация». Среди функций компании – строительство сетей газоснабжения, поставка газа, управления и эксплуатация объектов газового хозяйства и их обслуживание.