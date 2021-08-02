ФАС: Как создать «закупочный союз» и не нарушить антимонопольное законодательство

Антимонопольное ведомство издало разъяснение, которое описывает возможности для заключения соглашений о совместных закупках в рамках действующего Закона о защите конкуренции. Документ был подготовлен во исполнение поручения Правительства РФ для урегулирования деятельности «торгово-закупочных союзов» на рынках розничной торговли продовольственными товарами.

Возможность совместных закупок актуальна, прежде всего, субъектам малого предпринимательства для достижения ими оптимальных условий закупки товаров у поставщиков. Создание «закупочных союзов» позволит небольшим розничным продавцам осуществлять совместные закупки для расширения ассортимента, снижения закупочных цен, и как следствие, розничных цен.

Разъяснения, подготовленные ФАС России, смогут прояснить для участников товарных рынков, каким образом и в какой форме хозяйствующими субъектами допускается заключение соглашений или создание нового юрлица для оптимизации закупок.

ФАС отмечает, что хозсубъекты вправе обратиться в антимонопольный орган по вопросам допустимости заключения таких соглашений, что позволит снизить риски нарушения антимонопольного законодательства.