Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / ФАС: Как создать «закупочный союз» и не нарушить антимонопольное законодательство

    ФАС: Как создать «закупочный союз» и не нарушить антимонопольное законодательство

    Поделиться

    Антимонопольное ведомство издало разъяснение, которое описывает возможности для заключения соглашений о совместных закупках в рамках действующего Закона о защите конкуренции. Документ был подготовлен во исполнение поручения Правительства РФ для урегулирования деятельности «торгово-закупочных союзов» на рынках розничной торговли продовольственными товарами.

    Возможность совместных закупок актуальна, прежде всего, субъектам малого предпринимательства для достижения ими оптимальных условий закупки товаров у поставщиков. Создание «закупочных союзов» позволит небольшим розничным продавцам осуществлять совместные закупки для расширения ассортимента, снижения закупочных цен, и как следствие, розничных цен.

    Разъяснения, подготовленные ФАС России, смогут прояснить для участников товарных рынков, каким образом и в какой форме хозяйствующими субъектами допускается заключение соглашений или создание нового юрлица для оптимизации закупок.

    ФАС отмечает, что хозсубъекты вправе обратиться в антимонопольный орган по вопросам допустимости заключения таких соглашений, что позволит снизить риски нарушения антимонопольного законодательства.

    Для обсуждения этой статьи и оперативного получения информации по теме закупок присоединяйтесь к нам в соц. сетях
    предыдущая записьназад к спискуследующая запись
    Позвонить