ОНФ: Бизнес должен обосновывать снижение цен при госзакупках

К госзакупкам нельзя допускать компании, снижающие цены до недопустимого уровня. к такому выводу пришли депутаты Госдумы, состоящие в ОНФ, предложив ужесточить 44-ФЗ.

Прежде всего, речь идет о поставщиках услуг по организации питания, которые обязуются исполнить контракт, снижая его стоимость до 50%, пишет газета «Известия».

Депутаты предложили обязать Роспотребнадзор проверять таких поставщиков чаще, чем остальных.

Кроме того, они считают, что нужно изменить антидемпинговые правила, которые сегодня обязывают только поставщиков продуктов обосновывать возможность исполнения контракта, если цена слишком низкая.

Правила должны действовать и на поставщиков услуг по организации питания, а также должны содержать четкий перечень информации, в обязательном порядке запрашиваемой у поставщика.