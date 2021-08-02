На кого распространяется особый порядок расчета годового объема закупок с участием МСП

Правительство РФ расширило перечень лиц, на которых распространяется особый порядок расчета годового объема закупок с участием МСП. С 31 июля текущего года начнет действовать новая редакция п. 2.5 правительственного постановления № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

По новым правилам, указанные закупки при расчете годовых объемов по положению об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках по 223-ФЗ, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, не учитываются в том числе дочерними обществами заказчиков.

Напомним, согласно п. 2.5 постановления № 1352 при расчете годовых объемов, предусмотренных п. 7 положения, не учитываются закупки, по результатам которых заключаются договоры, предусматривающие одновременно проектирование и строительство автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) общего пользования федерального значения и (или) отдельных дорожных сооружений, являющихся их технологической частью, при условии установления в отношении участников закупки требований о привлечении к исполнению таких договоров (соглашений) субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов МСП.

Речь идет о годовых объемах закупок, проводимым с 1 января 2020 г. госкомпаниями, созданными для реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 г., утвержденного распоряжением Правительства РФ № 2101-р.

При формировании годового отчета о закупке товаров, работ, услуг у субъектов МСП такие договоры указываются в составе договоров, предусмотренных абз. 27 п. 1 формы годового отчета.