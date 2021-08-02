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    ВС: В контракте можно установить пени в большем размере, чем предусмотрено 44-ФЗ

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    В контракте можно установить пени в большем размере, чем предусмотрено 44-ФЗ. К такому выводу пришел Верховный суд РФ.

    В подписанном контракте стороны предусмотрели пени в размере 1% от суммы контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств поставщиком. Последний обратился в суд, чтобы признать такое условие неверным. Первая инстанция с ним согласилась: размер пеней в контракте выше их величины по 44-ФЗ. За каждый день просрочки пени должны составлять 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.

    Апелляция и кассация решили, что условие о размере пеней большем, чем указано в 44-ФЗ, не противоречит законодательству и не является основанием для признания спорного условия недействительным.

    В обоснование своей позиции они ссылались среди прочего на обзор судебной практики, который утвержден до изменения редакции ч. 7 ст. 34 44-ФЗ: до 12 мая 2019 года норма устанавливала только нижний предел ответственности подрядчика в виде пеней.

    В обзоре судебная коллегия ВС со ссылкой на норму ГК РФ о возможности увеличения размера неустойки решила, что пени в контракте можно определить выше, чем по 44-ФЗ. Поскольку эта норма ГК РФ до сих пор не менялась, выводы из обзора применимы и сейчас.

    Кроме того, по законодательству о контрактной системе не запрещено устанавливать размер ответственности больше, чем предусмотрено. Однако его может снизить суд при наличии оснований по ГК РФ. ВС не стал пересматривать дело.

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