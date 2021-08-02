В России приступили к разработке плана по внедрению отечественного ПО

До 1 октября Минпромторг и Минцифры подготовят план мероприятий по развитию и внедрению отечественного инженерного и промышленного программного обеспечения. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

На сайте кабмина отмечается, что ведомствам предстоит разработать мультисервисную модульную промышленную платформу. Комплексный формат позволяет соединить крупных заказчиков и разработчиков программно-технических решений.

Минцифры уде предлагал установить единые требования к регулированию рынка радиоэлектронной продукции и программного обеспечения. Сейчас российские власти предпринимают множество усилий для активного внедрения отечественной радиоэлектронной продукции и софта в экономику с целью постепенного замещения импортной продукции.