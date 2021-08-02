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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / В России приступили к разработке плана по внедрению отечественного ПО

    В России приступили к разработке плана по внедрению отечественного ПО

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    До 1 октября Минпромторг и Минцифры подготовят план мероприятий по развитию и внедрению отечественного инженерного и промышленного программного обеспечения. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

    На сайте кабмина отмечается, что ведомствам предстоит разработать мультисервисную модульную промышленную платформу. Комплексный формат позволяет соединить крупных заказчиков и разработчиков программно-технических решений.

    Минцифры уде предлагал установить единые требования к регулированию рынка радиоэлектронной продукции и программного обеспечения. Сейчас российские власти предпринимают множество усилий для активного внедрения отечественной радиоэлектронной продукции и софта в экономику с целью постепенного замещения импортной продукции.

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