Строительно-монтажные работы, сейсморазведочные работы, поставка запасных частей — крупные закупки на ЭТП ГПБ

Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки со 2 по 6 августа 2021 года.

Закупки ГК Газпром (223-ФЗ)

Строительно-монтажные работы

Выполнение строительно-монтажных работ и сдача в эксплуатацию объекта «Расширение газосборной сети Ямсовейского НГКМ (Ярейская площадь)» для нужд ПАО «Газпром».

Способ закупки: конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 04.08.2021.

Начальная цена: 1 488 657 696,00 руб.

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Справка о заказчике: ПАО «Газпром» — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- и электроэнергии.

«Газпром» видит свою миссию в надежном, эффективном и сбалансированном обеспечении потребителей природным газом, другими видами энергоресурсов и продуктами их переработки.

Стратегической целью «Газпрома» является укрепление статуса лидера среди глобальных энергетических компаний посредством диверсификации рынков сбыта, обеспечения энергетической безопасности и устойчивого развития, роста эффективности деятельности, использования научно-технического потенциала.

Опытные сейсморазведочные работы

Проведение опытных сейсморазведочных работ МОГТ 3D 4С с использованием донных сейсмических систем в пределах Южно-Киринского ГКМ в акватории Охотского моря для нужд ООО «Газпром недра».

Способ закупки: конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 04.08.2021.

Начальная цена: 1 458 421 015,15 руб.

Принять участие в торгах

Справка о заказчике: ООО «Газпром недра» — специализированная многопрофильная компания, выполняющая централизованно полный цикл геологоразведочных работ на территории РФ и предоставляющая заказчикам широкий спектр уникальных геофизических и геолого-технических услуг.

Производственная деятельность компании в области геологоразведки направлена на формирование предложений по развитию минерально-сырьевой базы, проведение подсчета запасов углеводородного сырья, постановку их на баланс в Государственной Комиссии по запасам, проведение опытно-промышленной эксплуатации и создание технологической схемы разработки месторождений.

Поставка запасных частей газоперекачивающих агрегатов

Поставка запасных частей газоперекачивающих агрегатов для нужд АО «Газпром Центрэнергогаз».

Способ закупки: конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 11.08.2021.

Начальная цена: 841 815 601,62 руб.

Принять участие в торгах

Справка о заказчике: АО «Газпром центрэнергогаз» выполняет комплексные работы по техническому обслуживанию, капитальному ремонту, реконструкции, пусконаладке, техперевооружению, инженерному обеспечению и сопровождению работ на объектах компрессорных станций, газопромысловых управлений, газоперерабатывающих заводов Единой системы газоснабжения России.

Общество имеет развитую структуру ремонтных филиалов и охватывает все регионы Единой системы газоснабжения России.

Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.