Новая Предквалификация Группы «Газпром» - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и дорожно-строительной техники

Приглашаем принять участие в открытой процедуре Предквалификации по виду деятельности «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и дорожно-строительной техники». Ознакомиться с документами можно на сайте. Порядок проведения процедуры опубликован на сайте Оператора.

Основной целью Предквалификации является формирование Реестра потенциальных участников конкурентных закупок Группы «Газпром», способных выполнять определенные виды работ, оказывать определенные виды услуг, осуществлять поставку определенных товаров, в соответствии с установленными в Группе «Газпром» требованиями к производственным процессам, качеству, экологичности и безопасности товаров, результатам работ и услуг, для последующего приглашения к участию в объявляемых конкурентных закупках Группы «Газпром» потенциальных участников, квалификация которых соответствует требуемому по соответствующему предмету закупки уровню.

Участникам, прошедшим процедуру Предквалификации и включённым в Реестр потенциальных участников конкурентных закупок Группы «Газпром» по определенным видам ТРУ, в обязательном порядке будут направлены приглашения для участия в конкурентных закупках.

Заявки на участие принимаются в электронном виде на сайте Оператора предквалификации.

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