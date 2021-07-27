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    Предквалификация Группы «Газпром» - Поставка автомобильных деталей, узлов и принадлежностей

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    Приглашаем принять участие в открытой процедуре Предквалификации по виду деятельности: «Поставка автомобильных деталей, узлов и принадлежностей». Ознакомиться с порядком проведения Предквалификации вы можете на сайте Оператора

    Цель Предквалификации поставщиков ー формирование Реестра потенциальных участников конкурентных закупок Группы «Газпром», способных выполнять необходимые виды работ, оказывать услуги, осуществлять поставку товаров.

    Участникам, прошедшим процедуру Предквалификации и включенным в Реестр по определенным видам ТРУ в обязательном порядке будут направлены приглашения для участия в конкурентных закупках.

    Заявка на участие принимается в электронном виде на сайте Оператора предквалификации  Электронной торговой площадки Газпромбанка.

    Пройти предквалификацию >>>

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