Минимальный размер цены контракта по 44-ФЗ, при которой возможно изменение его условий, уменьшат до 15 млн руб.

Минимальный размер цены контракта, при которой возможна корректировка его условий по 44-ФЗ, предлагается уменьшить со 100 до 15 млн руб. Соответствующее постановление правительства РФ подготовило Министерство строительства России.

В 44-ФЗ (п. 8 ч. 1) допускается изменение контракта по соглашению сторон. Но контракт должен быть заключен на срок не менее 1 года, цена которого составляет или превышает предельный размер цены, установленный правительством РФ.

Причем изменение возможно при возникновении не зависящего от сторон контракта обстоятельства, влекущего невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию.

Такое изменение не должно увеличивать срок исполнения контракта и его цену более чем на 30% и должно быть письменно обосновано на основании решения правительства РФ, высшего исполнительного органа власти субъекта РФ, местной администрации при закупке для федеральных, региональных, муниципальных нужд соответственно.

Срок получения положительного заключения экспертизы проектной документации при необходимости внесения в нее изменений в указанный срок не включается.