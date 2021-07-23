Госзаказчик не может взыскать неустойку за просрочку подписания приемочного документа

Суды не дали госзаказчику взыскать неустойку за просрочку подписания приемочного документа.
В контракте установлена ответственность подрядчика за несвоевременное исполнение обязательств. Заказчик среди прочего хотел взыскать с него неустойку за просрочку подписания итогового акта выполненных работ.
Суды сочли это незаконным.
- Во-первых, начисление неустойки за просрочку подписания итогового акта не основано на условиях контракта и нормах законодательства;
- Во-вторых, в контракте предусмотрена ответственность за несвоевременное выполнение работ.
Подписание итогового акта к ним не относится и является лишь основанием для проведения окончательного расчета по контракту.
Кроме этого, подписание итогового акта — это совместное действие заказчика и подрядчика. Его нельзя расценивать как отдельное обязательство, за нарушение сроков которого можно начислить неустойку.