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    Госзаказчик не может взыскать неустойку за просрочку подписания приемочного документа

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    Суды не дали госзаказчику взыскать неустойку за просрочку подписания приемочного документа. 

    В контракте установлена ответственность подрядчика за несвоевременное исполнение обязательств. Заказчик среди прочего хотел взыскать с него неустойку за просрочку подписания итогового акта выполненных работ.

    Суды сочли это незаконным.

    • Во-первых, начисление неустойки за просрочку подписания итогового акта не основано на условиях контракта и нормах законодательства;
    • Во-вторых, в контракте предусмотрена ответственность за несвоевременное выполнение работ.

    Подписание итогового акта к ним не относится и является лишь основанием для проведения окончательного расчета по контракту.

    Кроме этого, подписание итогового акта — это совместное действие заказчика и подрядчика. Его нельзя расценивать как отдельное обязательство, за нарушение сроков которого можно начислить неустойку.

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