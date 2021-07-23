Минстрой: Как при закупке по 44-ФЗ обосновать цену и описать объект

Специалисты Министерства строительства РФ разъяснил положения Градостроительного кодекса РФ для их применения при закупках по 44-ФЗ. Речь идет о положениях, устанавливающих правила обоснования начальной цены, описания объекта закупки, определяющих особенности заключения и исполнения контрактов на выполнение подрядных работ на проектирование и строительство.

В министерстве напомнили, что все строения, сооружения относятся либо к объектам капитального строительства, либо к некапитальным строениям, сооружениям. Такие работы дифференцируются исходя из того, является ли тот или иной объект объектом капстроительства или относится к некапитальным строениям, что определяется в соответствии с градостроительным законодательством.

Основными критериями «капитальности» или «некапитальности» объекта является наличие или отсутствие у него прочных связей с землей, возможность осуществления его перемещение и демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик.

Определения понятий строительства, реконструкции, капремонта и сноса объектов капитального строительства содержатся в п. 13-14.4 ст. 1 ГрК РФ.