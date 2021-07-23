Правительство РФ планирует запретить закупки товаров и услуг у единственного поставщика за рубежом

Правительство РФ предложило запретить закупать иностранную продукцию у единственного поставщика при наличии отечественных аналогов.

Сейчас закупать у единственного поставщика можно в соответствии с указом или распоряжением президента, а также постановлением или распоряжением правительства по поручению президента. Ограничений по закупкам иностранной продукции у единственного поставщика в настоящее время нет.

В апреле вице-премьер Юрий Борисов поручил Минфину подготовить поправки в механизм неконкурентных закупок для государственных нужд, на которую приходится значительная доля госзаказа, напоминает «Коммерсант». Министерство предложило дополнить нормативные акты информацией о стране происхождения приобретаемого товара.

Предложение об определении единственного поставщика пополнится номером реестровой записи в реестре отечественной промышленной или радиоэлектронной продукции, в случае же закупки иностранной продукции — обоснованием невозможности закупки российских товаров.

Минфин также предлагает при подготовке экспертного заключения правительства при госзакупке дополнить мнением Минпромторга, который должен подтвердить отсутствие отечественных производителей и, соответственно, необходимость покупать товар за рубежом.