Когда возможна отмена конкурентной закупки по 223-ФЗ

Отмена конкурентной закупки возможна только по основаниям, прописанным в 223-ФЗ. К такому выводу пришел суд, рассмотрев соответствующее дело.

Заказчик устранил нарушения в закупке по требованию контролеров и перенес процедуру подведения итогов на другое число. Однако потом отказался от ее проведения, поскольку требовалась корректировка техзадания. Он решил провести повторную процедуру.

Участник закупки с этим не согласился. Контролеры его не поддержали. В суде участник требовал признать его победителем, недействительным отказ заказчика от дальнейшего проведения закупки и решение о повторных торгах, а также отменить протокол подведения итогов повторной закупки.

Заказчик пояснил, что действовал законно, так как в положении и документации о закупке есть возможность отказаться от процедуры на любом из этапов без материальной ответственности перед участниками. Кроме того, закупка является неконкурентной неторговой процедурой. Об этом тоже сказано в положении о закупке. Правила отмены закупки урегулированы в 223-ФЗ только для конкурентных процедур.

Первая инстанция поддержала заказчика: участие в закупке не гарантирует заключения договора, поскольку в положении о закупке есть право отказа от нее на любом этапе.

Апелляция частично изменила такое решение и признала отказ незаконным.

Кассация с этим согласилась, отметив, что способы закупки надо определять не произвольно, а с учетом принципов информационной открытости, равноправия, справедливости, отсутствия необоснованных ограничений конкуренции среди участников.

Объявленная закупка, по мнению суда, отвечает всем критериям конкурентной процедуры. По 223-ФЗ ее можно отменить в двух случаях: до окончания срока подачи заявок или после отмены закупки и до заключения договора при обстоятельствах непреодолимой силы.

Также заказчик незаконно установил в положении возможность отказа от конкурентной закупки на любом этапе и предусмотрел право прекратить процедуру, если лучшее предложение не устроит заказчика. При этом необходимость корректировки техзадания не является обстоятельством непреодолимой силы, последующая закупка идентична начальной, поскольку внесенные в нее изменения незначительны, отказ от проведения изначальной процедуры указывает на намерение заказчика заключить договор с конкретным победителем, что и произошло впоследствии.