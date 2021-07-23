Можно ли устанавливать требования к минимальной цене и сроку исполнения контракта для оценки опыта в госзакупке

Требование к минимальной цене и сроку исполнения контракта для оценки опыта в госзакупке незаконно. Соответсnвующее решение приняла Федеральная антимонопольная служба России, рассмотрев жалобу участника закупки.

Для оценки квалификации участников конкурса по показателю «опыт» заказчик требовал представить копии контрактов или договоров по предмету закупки, успешно исполненных в период с 1 января 2018 г. до момента окончания срока подачи заявок. Стоимость каждого из них должна составлять не менее 100% от НМЦК.

Один из участников пожаловался, что заказчик неправильно установил порядок оценки заявок.

Контролеры с этим согласились, так как требование к минимальной цене контракта незаконно, поскольку не позволяет выявить лучшее условие исполнения контракта и объективно сопоставить предложения участников конкурса.

Кроме этого, условие о том, что для оценки принимаются копии контрактов, которые исполнены в период с 1 января 2018 г. до даты окончания срока подачи заявок, может ограничить участников закупки с опытом исполнения контрактов ранее указанного срока.