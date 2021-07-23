Минцифры проверит ПО при его включении в реестры российского и евразийского софта

Минцифры РФ будет проводить проверки при включении софта в реестры российского и евразийского программного обеспечения. Правительственное постановление о внесении соответствующих изменений в правила ведения реестра опубликовано на портале правовой информации.

Теперь министерство сможет привлекать экспертную организацию для проведения проверок заявлений о включении софта в реестры российского и евразийского ПО, проверки заявлений о внесении изменений в реестр и проверки сведений, включенных в него.

Помимо этого, обновленные правила предусматривают сокращение доли представителей государства в экспертном совете с 40 до 20% и увеличение доли числа представителей профильных ассоциаций до 70%.

Также в обновленных правилах отменены временные ограничения на участие в экспертном совете. В частности, отменены нормы, по которым состав экспертного совета должен ежегодно обновляться не менее чем на одну треть, а членство одного представителя в экспертном совете не может превышать двух лет.

Обновлены и правила устанавливают новые сроки проведения различных этапов процесса размещения информации о софте в реестрах. В ряде случаев эти сроки сокращены в два раза. Например, теперь экспертному совету отводится на рассмотрение заявлений о включении сведений в реестры 15 рабочих дней вместо 30.