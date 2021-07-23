HYUNDAI TIBURON, TOYOTA RAV4, HONDA CIVIC — Торги имуществом на ЭТП ГПБ в начале августа 2021 года

На ЭТП ГПБ проходят торги имуществом ПАО «Газпром», АО «Газпромбанк», «Газпром добыча Томск», ООО «Газпром транссервис», ООО «Газпром транссервис» и других организаций. Реализация имущества осуществляется посредством публичного предложения, для участия в большинстве процедур требуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

Погрузо-разгрузочный комплекс с земельным участком площадью 42202 м2 в Темрюке

На электронных торгах реализуется погрузо-разгрузочный комплекс с земельным участком площадью 42202 м2.

Расположен по адресу: Краснодарский край, город Темрюк, Анапское шоссе, 8.

Продавец: ООО «Газпром транссервис».

Начальная цена: 31 224 600.00 рублей.

Дата и время проведения: 20.08.2021 в 12:00 (МСК).

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Квартира в Ухте

Реализуется через аукцион квартира, общей площадью 82,9 кв.м.

Местонахождение: Республика Коми, г. Ухта, пр-кт А.И. Зерюнова, д.26, кв.32.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: «Газпромбанк» (Акционерное общество).

Начальная цена: 3 458 171.00 рублей.

Дата и время проведения: 03.09.2021 в 12:00 (МСК).

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Многолотовая процедура — торги арестованным имуществом

На электронной торговой площадке Газпромбанка успешно стартовали торги по арестованному имуществу. Размещена многолотовая процедура на электронных торгах:

Лот 1. HYUNDAI TIBURON, г.в.2004.

Начальная цена: 116 450,00 руб.

Местонахождение: Пермский край.

Лот 2. TOYOTA RAV4, г.в.2017.

Начальная цена: 1 221 000 руб.

Местонахождение: Пермский край.

Лот 3. Комната, площадью 14 кв. м., кад №59:01:4413938:3839.

Находится по адресу: г. Пермь, ул. Геологов, 3-111.

Начальная цена: 500 000,00 руб.

Лот 4. HONDA CIVIC.

Начальная цена: 386 000 руб.

Местонахождение: Пермский край.

Дата и временя проведения торгов по процедуре: 03.08.2021 в 10.00 (МСК).

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Дом с земельным участком в Московской области

АО «Газпромбанк» реализует на электронных торгах дом с земельным участком, общей площадью 325,9 кв.м.

Местонахождение: Московская область, Щелковский р-н, п. Загорянский ул. Соколовская д. 16А.

Начальная цена: 10 817 000.00 рублей.

Дата и время проведения: 24.08.2021 в 12:00 (МСК).

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Квартира в Электростали

Через электронный аукцион реализуется квартира, 58,8 кв.м.

Местонахождение: Московская область, г. Электросталь ул. Загонова д. 17 кв. 62.

Сведения о продавце имущества: АО «Газпромбанк».

Начальная цена: 2 827 339.00 рублей.

Дата и время проведения: 27.08.2021 в 12:00 (МСК).

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Оборудование, предназначенное для факельной системы

«Газпром добыча Томск» реализует через электронные торги оборудование, предназначенное для факельной системы при обустройстве месторождений нефти и газа, с хранения. Раннее не эксплуатировалось.

Начальная цена: 1 650 000.00 рублей.

Дата и время проведения: 09.08.2021 в 11:00 (МСК).

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Торги имуществом ПАО «Газпром» и других организаций проходят на ЭТП ГПБ на регулярной основе, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.