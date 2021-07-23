Капитальный ремонт, ремонт Caterpillar, поставка турбодетандерных агрегатов — крупные закупки на ЭТП ГПБ

Главное преимущество для поставщика на ЭТП ГПБ — возможность работать с крупнейшими заказчиками, включая организации ГК «Газпром», корпорации федерального значения, большими промышленными предприятиями и холдингами. В этом материале мы публикуем самые интересные закупки на различных секциях площадки с 26 по 30 июля 2021 года.

Закупки корпоративных заказчиков

Капитальный ремонт объектов

Выполнение работ по капитальному ремонту объектов:

1. «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков», Ду 1400, инв. № 000182, ремонтируемый участок км 305,7 – 330,3. Замена участка. Надымское ЛПУМГ. Лонг-Юганское ЛПУМГ»;

2. «Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Новопсков», Ду 1400, инв. № 000182, ремонтируемый участок км 333,4 – 353,1. Замена участка. Лонг-Юганское ЛПУМГ».

ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2022-2023 году.

Способ закупки: запрос предложений.

Дата и время окончания срока приема заявок: 02.08.2021 10:00 (МСК).

Начальная цена: 2 667 883 677,31 руб.

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Справка о заказчике: ООО «Газпром трансгаз Югорск» — крупнейшее газотранспортное предприятие ПАО «Газпром», осуществляющее транспортировку газа с месторождений Севера Западной Сибири (Медвежьего, Уренгойского, Ямбургского, Заполярного и др.) потребителям европейской части страны, странам ближнего и дальнего зарубежья.

Закупки корпоративных заказчиков (223-ФЗ)

Ремонт оборудования Caterpillar

Выполнение работ по ремонту генерирующего оборудования производства Caterpillar.

Способ закупки: Открытый конкурентный отбор в электронной форме.

Дата и время окончания срока приема заявок: 28.07.2021 14:00 (МСК).

Начальная цена: 3 353 988 486,58 руб.

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Справка о заказчике: ООО «Ноябрьскэнергонефть» – дочерняя компания «Газпром нефти», специализирующаяся на комплексном энергообеспечении месторождений: электро, тепло и водоснабжение. В профиль деятельности компании входят услуги по распределению и передаче электрической энергии, технологическое присоединение к энергосетям, техническое обслуживание энергосетей, проведение испытаний и капитальный ремонт энерготехники и пуско-наладочные работ.

Закупки ГК Газпром (223-ФЗ)

Поставка турбодетандерных агрегатов

Поставка турбодетандерных агрегатов для объекта строительства «Магистральный газопровод Бованенково-Ухта. III нитка» для нужд ООО «Газпром комплектация».

Способ закупки: Конкурентный отбор.

Дата подведения итогов: 04.08.2021.

Начальная цена: 1 948 973 897,90 руб.

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Справка о заказчике: ООО «Газпром комплектация» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», является централизованным поставщиком дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», основная задача которого — организация своевременных поставок материально-технических ресурсов для нужд ПАО «Газпром» и его дочерних компаний в необходимом объеме, требуемого качества и на экономически выгодных условиях.

Интересные закупки предприятий ГК «Газпром» и других крупных организаций появляются на ЭТП ГПБ каждую неделю, следите за объявлениями на портале и сообщениями в наших социальных сетях.