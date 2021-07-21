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    Главная / О компании / Пресс-центр / Новости и анонсы / Новые возможности для Заказчиков Торгового портала в вопросах управления складом

    Новые возможности для Заказчиков Торгового портала в вопросах управления складом

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    Для заказчиков Торгового портала, которые работают с разделом «Моя номенклатура», реализована цветовая маркировка (подсветка) позиций ценового запроса*, имеющихся на складе Заказчика.

    Розовым выделяются позиции, которые имеют 100% совпадение с позициями, сохраненными в разделе «Моя номенклатура».

    Желтым — позиции, которые имеют совпадение по коду категории Справочника с позициями, сохраненными в разделе «Моя номенклатура».

    Если позиции отсутствуют в номенклатуре Заказчика, цветом они не выделяются.

    При необходимости корректировки потребности в закупке, хранящуюся на складе товарную позицию, можно исключить из Ценового запроса на этапе работы с черновиком.

    Цветовое выделение делает удобным процесс контроля наличия материально – технических ресурсов на складах Заказчика. Таким образом ведение собственной номенклатуры Заказчика на Торговом портале позволяет сократить издержки и оптимизировать затраты в закупочной деятельности.

    Сохраните памятку по использованию функционала.

    *Реализовано для всех типов ЦЗ, кроме: ТОиТР, Запрос на поставку.

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