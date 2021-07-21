Новые возможности для Заказчиков Торгового портала в вопросах управления складом

Для заказчиков Торгового портала, которые работают с разделом «Моя номенклатура», реализована цветовая маркировка (подсветка) позиций ценового запроса*, имеющихся на складе Заказчика.

Розовым выделяются позиции, которые имеют 100% совпадение с позициями, сохраненными в разделе «Моя номенклатура».

Желтым — позиции, которые имеют совпадение по коду категории Справочника с позициями, сохраненными в разделе «Моя номенклатура».

Если позиции отсутствуют в номенклатуре Заказчика, цветом они не выделяются.

При необходимости корректировки потребности в закупке, хранящуюся на складе товарную позицию, можно исключить из Ценового запроса на этапе работы с черновиком.

Цветовое выделение делает удобным процесс контроля наличия материально – технических ресурсов на складах Заказчика. Таким образом ведение собственной номенклатуры Заказчика на Торговом портале позволяет сократить издержки и оптимизировать затраты в закупочной деятельности.

Сохраните памятку по использованию функционала.

*Реализовано для всех типов ЦЗ, кроме: ТОиТР, Запрос на поставку.