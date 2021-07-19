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    Обязаны ли юрлица руководствоваться 44-ФЗ

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    Со 2 июля изменены условия, при которых юрлица не являясь заказчиками по 44-ФЗ, обязаны им руководствоваться. Соответствующая информация содержится в Федеральном законе 344-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

    Согласно изменениям, внесенным в ч. 4.1 ст. 15 44-ФЗ, его положения распространяются на юридические лица в случае, если они осуществляют закупки за счет субсидий, предусмотренных п. 8 и п. 8.1 ст. 78 и подп. 3 и подп. 3.1 п. 1 ст. 78.3 Бюджетного кодекса, и если условиями предоставления таких субсидий предусмотрена передача объектов инфраструктуры в государственную либо муниципальную собственность.

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