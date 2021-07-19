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    Как положения 44-ФЗ применяются к федеральным территориям

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    Согласно изменениям, внесенным в 44-ФЗ, установлено, что его положения, касающиеся субъектов РФ, органов их исполнительной власти по регулированию контрактной системы, органов госвласти, уполномоченных на проведение нормативно-правового регулирования и контроля в сфере закупок, применяются к федеральным территориям, органам публичной власти федеральных территорий, уполномоченным на осуществление нормативно-правового регулирования и контроля в сфере закупок.

    Кроме того, органы публичной власти федеральной территории в соответствии со своей компетенцией принимают правовые акты, регулирующие отношения, связанные с закупками для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Данные правовые акты должны соответствовать нормативным правовым актам, указанным в ч. 1 и 2 ст. 2 44-ФЗ.

    Напомним, что в соответствии с ч. 1 ст. 67 Конституции РФ на территории России могут быть созданы федеральные территории. Организация публичной власти на федеральных территориях устанавливается указанным законом. В настоящее время по 437-ФЗ установлены правовые основы функционирования федеральной территории «Сириус».

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